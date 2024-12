Riscattare l’opaca prova di domenica scorsa in quel di Teramo e conquistare i due punti per restare in corsa per il secondo posto utile per i playoff. Sono queste le motivazioni che animano la Stella Azzurra Wecom Ortoetruria Viterbo alla vigilia della sfida che domani alle ore 18 vede i ragazzi di coach Fanciullo ospitare al PalaMalè l’altra compagine di Abruzzo dell’Amatori Pescara. C’è anche da riscattare la pesante sconfitta dell’andata quando lo scorso 17 marzo i viterbesi persero in riva all’Adriatico per 85-60. Questo fu lo score di quella sfida; Pescara: Gangale 2, Brescianini 8, Serafini 11, Cocco 16, Cavazzini 3, Pierucci 14, Gjorgjevikj 2, Di Donato 8, Colombo 2, Origlia 19, Mencarelli. Viterbo: Price 16, Giannini 8, Cittadini, Guiducci 4, Comastri 4, Vigori 12, Bertini 4, Meroi 2, Taurchini 6, Casanova, Bantesevich ne. Per la Stella tutto si è maledettamente complicato dopo il rovescio di sette giorni da ed è chiaro che ora le speranze di poter ottenere la la piazza d’onore passa soltanto dalla doppia vittoria fra il match di oggi e quello di domenica prossima sul campo di un Porto Recanati che si spera possa avere la pancia piena visto il primato già ottenuto. Questo il proramma completo della penultima giornata dei play-in Silver del campionato di basket di serie Interregionale. Oggi in campo Carver Roma-Pisaurum Pesaro ed Esperia Cagliari-Teramo a Spicchi. Domani le sfide Stella Azzurra Viterbo-Amatori Pescara e Ferentino-Porto Recanati. Ricordiamo la classifica aggiorata che è la seguente: Porto Recanati 20 (già qualificato per i playoff), Ferentino 14; Amatori Pescara, Stella Azzurra, Carver Roma 12; Teramo a Spicchi 10; Esperia Cagliari e Pisaurum Pesaro 10.

