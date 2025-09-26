PHOTO
La Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini può guardare con orgoglio all'ultima domenica di gare che ha visto i suoi portacolori darsi un gran da fare su strada e nel fuoristrada.
A Civita Castellana Pierluigi Stefanini ha disputato il Memorial Alessandro Panichelli che ha concluso secondo di categoria master 7.
Per la mountain bike a San Stino di Livenza, gara del circuito Veneto Cup con Gianfranco Mariuzzo terzo di categoria master 7 al Trofeo tra Livenza e Malgher.
Claudio Albanese è stato l’unico a rappresentare la propria squadra ai Campionati Europei Gravel che si sono svolti in Abruzzo ad Avezzano terminando la propria fatica al sedicesimo posto nella fascia di età dei master 60-64.