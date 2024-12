Con un comunicato stampa, il delegato allo Sport Patrizio Pacifico ha tracciato la linea politica amministrativa riguardo il sequestro dello Stadio del Nuoto, ossia il modo di procedere che ha in mente l’amministrazione Piendibene.

«In data 23 luglio 2024, è stato eseguito un sequestro preventivo dello Stadio del Nuoto Marco Galli di Civitavecchia, sito in viale Lazio 19, a seguito di un’ispezione per indagini della polizia giudiziaria ancora in corso. In collaborazione con gli uffici competenti e l’avvocatura comunale, abbiamo definito i prossimi passi da compiere:

Attesa degli Sviluppi delle Indagini: riteniamo opportuno attendere ulteriori sviluppi nelle indagini prima di intraprendere qualsiasi operazione all'interno dell'impianto, eccetto quelle necessarie per il controllo della vasca e dell'acqua (ricircolo, clorazione, correzione dell'acidità, ecc.), concordate con gli organi di giustizia;

Convocazione di un Tavolo Tecnico Interno: sarà convocato un tavolo tecnico interno per lavorare in sinergia tra l’avvocatura comunale, l’ufficio tecnico dei lavori pubblici, l’ufficio sport e gli organi competenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Gli obiettivi principali sono:

Garantire il mantenimento del finanziamento della Città Metropolitana (fondi PNRR) e trovare una via per avviare i lavori;

Pianificare la riapertura della struttura, considerata fondamentale per la salute psico-fisica dei cittadini;

Elaborare un piano di messa in sicurezza che permetta di raggiungere questi obiettivi;

Colloqui Tecnico-Sportivi: procederemo con colloqui individuali con le singole realtà sportive per comprendere le loro esigenze agonistiche e dei progetti di inclusione sociale, sia agonistici che non agonistici. Successivamente, si opererà una mediazione dove possibile per ottenere il massimo risultato e soddisfare le esigenze emerse.

La linea d’azione sviluppata ha lo scopo di prepararci a qualsiasi evoluzione della situazione, in funzione degli sviluppi delle indagini in corso. Si continuerà a monitorare attentamente la situazione, mantenendo la prua verso la sicurezza e il benessere della comunità. Desidero informare tutti gli attori coinvolti che per qualsiasi chiarimento riguardo l’azione amministrativa sono a completa disposizione. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi futuri».

