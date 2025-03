Dopo tanta attesa, la chiusura dello scorso luglio e le infinite polemiche che lo hanno accompagnato, quest’oggi alle 10 ci sarà l’inaugurazione dei lavori di manutenzione del PalaGalli, finanziati per oltre un milione di euro da parte di Città Metropolitana attraverso i fondi del Pnrr. La cerimonia sarà presieduta dal Sindaco Marco Piendibene, dal Vicesindaco della Città Metropolitana di Roma, Pierluigi Sanna, e dal Delegato allo Sport, Patrizio Pacifico. Ad esprimere soddisfazione per la partenza dei lavori è anche Antonio Giammusso, consigliere di Città Metropolitana e del Comune per la Lega, che, a suo tempo, si era interessato per l’arrivo dei fondi per il PalaGalli, un impianto che merita assolutamente degli interventi rapidi e profondi per migliorare un suo stato che versa sempre più nel degrado. «Ringrazio il mio partito - afferma Antonio Giammusso - e tutti coloro che mi hanno supportato per entrare in consiglio, oltre alla precedente amministrazione, con l’ex vice sindaco Manuel Magliani, che mi ha accompagnato negli uffici in questo percorso, che nasce due anni fa. Sono veramente soddisfatto che sia stato raggiunto questo risultato storico, si tratta di una mia iniziativa e di un impegno che ho preso con la città. Tutto ciò fa parte dei piani urbani integrati, per cui non c’è nessun mutuo. Si tratta di un contributo preso da me, in occasione della campagna elettorale per la mia candidatura a Città Metropolitana e che ho portato a termine».

