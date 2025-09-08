È tutto praticamente pronto per la nuova edizione di Sport in Piazza, che si terrà sabato a piazza della Vita, con start previsto alle 10 e conclusione fissata per le 18. Anche quest’anno Sport in Piazza sarà una grande festa dello sport e del movimento, con 36 associazioni pronte a farvi scoprire e provare tantissime discipline e che vorranno farsi conoscere dai tanti curiosi che saranno presenti per le strade del centro. Ci sono alcune novità per quanto riguarda le associazioni che coloreranno la zona della Marina. Ad esempio diverse associazioni di danza hanno dato il loro “sì”. Novità praticamente assoluta la pallanuoto e c’è curiosità per sapere che tipo di intrattenimento proporranno. Per il resto confermate quasi tutte le realtà presenti negli scorsi anni. Ancora una volta assenza totale per il calcio. Alle 10 la cerimonia di partenza, alla presenza del sindaco Marco Piendibene e delle autorità. Sarà eseguito l’inno nazionale. Ecco l’elenco completo delle società partecipanti.

Sport di squadra

Atletico Civitavecchia Calcio a 5, Basket Pyrgi, Handball Flavioni, Pallavolo Civitavecchia, Volley Academy Civitavecchia, Civitavecchia Volley, NC Civitavecchia, Centumcellae, Civitavecchia Rugby Centumcellae

Arti marziali

Taekwondo Civitavecchia, Meiji-Kan Karate

Ginnastica e fitness

Athletic All Blacks, As Gin, Arci Uisp Campo dell’Oro, Il Timone, Nessuno Escluso Danza e discipline artistiche

Passione Danza, C.B. Talent Company Academy, Sweet Faces Dance Academy, Metro Tango, Balletto di Civitavecchia, Pole Fighters Studio

Pattinaggio e rotelle

CV Skating, Althea Academy, Ottoruote Club

Sport acquatici e nautici

Civitaremo Fit-Rowing, Mare Nostrum 2000, Associazione Amici della Darsena Romana, Cosernuoto

Sport individuali

Aureliano Tennis Team, Arcieri del Mago, Tirreno Atletica Civitavecchia, Canna da Riva

Attività cinofile

Kaddy Dog Center

Altro

Ri.Me. (movimento creativo), Il Volontariato promuove la Vita

Innovazione & Simulatori

Novità di questa edizione l’area curata da Maker Camp, che porterà simulatori di guida per adulti e ragazzi e la pista interattiva Mario Kart Live per famiglie, trasformando la piazza in un’arena tecnologica e coinvolgente.

Forze Armate e di Polizia

L’Esercito – 80° Reggimento “Roma”, la Guardia di Finanza – Reparto Aeronavale (ROAN), la Capitaneria di Porto, la Polizia di Stato e i Carabinieri saranno presenti con stand, mezzi e attività dimostrative per avvicinare cittadini e giovani al mondo della divisa.

Supporto e assistenza

ITIS “Marconi” – indirizzo sportivo, Vigili Urbani in Pensione (VUP), CSP.

Prevenzione e Salute

L’ASL Roma 4 – Dipartimento di Prevenzione sarà protagonista con laboratori dedicati alla vaccinazione e alla prevenzione delle principali patologie, insieme ad A.Di.Civ per la prevenzione cardiovascolare e la promozione di corretti stili di vita.

Saranno inoltre presenti la Croce Rossa Italiana e la Protezione Civile, con spazi dedicati all’informazione e dimostrazioni operative.

@RIPRODUZIONE RISERVATA