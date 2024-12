Tre punti d’oro per il Ladispoli autoritario sul campo del Villalba. Una vittoria importantissima, la terza per altro consecutiva, ottenuta contro la diretta avversaria per la salvezza, ora distante solo un punto. I rossoblu naturalmente non possono evitare i playout ma giocarli in casa sarebbe un vantaggio enorme. Calcoli che si faranno comunque al termine dei prossimi 180 minuti. Gol e spettacolo grazie ad un’Academy in forma smagliante. Si parte con Tomarelli tra i pali, poi difesa a tre con D’Aguanno, Ranieri e Roberto Colace. In mezzo al campo ci sono Polucci e Alessandro Colace, sulle corsie esterne Buonanno, a sinistra e Aracri, a destra. Infine solito tandem sulla trequarti composto da Iurato e Leonardi con Ferruzzi perno centrale dell’attacco. Il Ladispoli non subisce alcuna sortita offensiva e attende nei primi 20 minuti ma quando riparte è micidiale. Ferruzzi viene lanciato in azione di contropiede, mette a sedere il portiere e realizza il gol del vantaggio. I padroni di casa attaccano a testa bassa e al 37’ Ferruzzi ricambia il favore e serve a Leonardi la palla del raddoppio: il numero 11 non fallisce e batte ancora Cotugno. Impennata d’orgoglio degli uomini di Ferranti con Lalli che accorcia direttamente su calcio di punizione. Si va negli spogliatoi. I tirrenici commettono l’errore forse di concedere troppo campo al Villalba nei primi minuti che acciuffa il pari con Cardellini ben smarcato da Lalli. La rete del 2-2 anziché galvanizzare i padroni di casa però carica gli ospiti. Azione sulla destra, D’Aguanno vede l’inserimento di Aracri che tutto solo in area indovina l’angolino. Davvero un match scoppiettante con protagonista anche Tomarelli che salva il risultato in almeno un paio di circostanza e quasi al fotofinish Iurato fa festa facendo calare il sipario. Prossima gara dei ladispolani all’Angelo Sale, l’ultima in casa, contro il già retrocesso Citizen Academy. Poi trasferta insidiosissima con la Romulea. Il Villalba affronterà Campus Eur e Valmontone.

