Nasce una nuova rubrica, che vi accompagnerà ogni giovedì. Il suo nome è “Spazio Nautilus” e, come si può facilmente intendere, sarà dedicata alle attività della società di pallanuoto femminile, che sta vivendo una stagione davvero speciale con la prima stagione nel campionato di serie A1.

Sarà l’occasione per mettere ancora di più il mirino sul club verdazzurro, che può fare affidamento su personaggi conosciuti nel contesto locale e soprattutto nazionale. Ogni giovedì su www.civonline.it e sul giornale La Provincia (a pagina 12) ci sarà questa rubrica, in cui, volta per volta, entreremo “in confidenza” con un personaggio del mondo Nautilus. Si comincia questo giovedì e ci sarà tanto da dire, non solo per quanto riguarda la pallanuoto, ma anche spaziando in altri contesti.

