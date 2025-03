In rimonta passa il Canale Monterano al Gagliardini. Finisce 3-1 per gli ospiti, con il Dlf sconfitto nel match valevole per il campionato di Prima Categoria. Bastianelli mette il punto nella prima frazione, poi nella ripresa tornano gli avversari che la ribaltano, ma solo nel finale. «Sconfitta che non rispecchia quanto visto in campo - dichiarano dal club biancoverde - tante le palle gol non capitalizzate dai biancoverdi. Bastano quindici minuti al Dlf per mettere la testa avanti, e lo fa grazie a Bastianelli. Nei successivi minuti il Dlf domina e sono due le palle gol clamorose capitate dapprima sui piedi di Vitelli e poi di Loi, ed è Rizzo a vanificare il tutto mandando i suoi sotto di una sola rete all’intervallo. Il Canale riagguanta il pari al diciottesimo con Pelliccioni, abile a scattare sul filo del fuorigioco per poi battere D’Archivio. Se da una parte Esposito vanifica una grossissima occasione per riportare i suoi avanti, sull’altro fronte invece Tasselli approfitta di una svista difensiva, mettendo sul rimpallo alle spalle di D’Archivio. A due dalla fine Patriarca concede al Canale un penalty, trasformato poi da Cipriani per il tre a uno finale. Domenica prossima trasferta alla Cavaccia».

Sabato davvero speciale per il Quartiere Campo Oro in Seconda Categoria. I gialloverdi sono andati a vincere per 3-2 sul campo dell'Atletico Monte Romano del civitavecchiese Mario Castagnola. E' stata una gara dalle forti emozioni, con il team di Fabio Secondino che si era messo sulla retta via, andando in vantaggio di due reti con Cherubini e Di Gennaro, con un primo tempo giocato e gestito meglio dal Qco. Poi la reazione dei padroni di casa, che hanno ribaltato la situazione, riuscendo ad appianare il divario con due segnature. Nel momento più delicato il Qco tiene duro e riesce a spuntarla dimostrando il suo valore e segnando il gol vittoria con Giordano Di Leva, ben imbeccato da Luca Dileva, con uno strepitoso pallonetto che ha fatto sobbalzare i gialloverdi, in un confronto duro anche per l'assenza, solo panchina per lui, dell'infortunato Rasi. Ma le belle notizie non sono finite: il Sutri pareggia a Ronciglione e i civitavecchiesi aumentano a sette i punti di vantaggio sul secondo posto a sei giornate dal traguardo.

«Vittoria fondamentale - dichiara mister Fabio Secondino - andare a giocare questo tipo di partite in trasferta è molto complicato, ma i ragazzi sono stati bravi a dire la loro, venendo fuori anche nel momento in cui abbiamo subito la rete del pareggio. Dobbiamo andare avanti così. Le cose si sono messe bene, ma ricordiamoci che di fronte a noi abbiamo sei finali».

La Csl Soccer soffre ma porta a casa ancora una vittoria fondamentale per mantenere la vetta nel campionato di Terza Categoria. Alla Cavaccia i rossoblu hanno sconfitto per 2-1 l'Amatori Allumiere. Primo tempo con I leoni che non riescono ad ingranare gioco e vanno sotto. Nel secondo parziale i ragazzi di Tommaso Valente trovano il gol del pareggio su calcio di rigore trasformato da Stefanini. Dopo pochi minuti giunge anche il gol della vittoria, sempre su rigore e sempre con Stefanini che insacca, consentendo ai civitavecchiesi di mantenere sette punti di vantaggio sul Blera. Domenica prossima turno di riposo per i leoni, che riprenderanno il 16 marzo contro il Tuscia al Gagliardini.

Weekend felice per un'altra squadra cittadina, anch'essa vincitrice in trasferta, ovvero l'Evergreen, che fa 1-0 sul campo del Cellere, grazie al gol vittoria firmato da Animobono, che consente agli uomini di Mauro Zampollini di avvicinarsi al terzo posto, occupato proprio dagli avversari sconfitti.

«Partita tanto importante quanto affascinante al Comunale Biondelli di Cellere - dichiarano dall'Evergreen - che arriva all’appuntamento con motivazioni forti. L’undici iniziale gialloblù vede il forfait nel riscaldamento di Fuschini, Di Grazia va in campo ad occupare la zona destra, assetto di partenza ridisegnato. Primi minuti di gioco che mostrano un Cellere subito arrembante che mette sotto pressione la retroguardia ospite, una buona dose di concentrazione ed abnegazione riesce a rispedire al mittente i tentativi celleresi di indirizzare dalla propria parte il match. La squadra si organizza, prende le misure e con il passare dei minuti conquista metri su metri di campo, sono ghiotte le occasioni che capitano sui piedi di Paolini prima e Di Grazia poi che però non centrano lo specchio, dalla parte opposta Sisillo dice di no a Franci con un ottimo riflesso. Poco prima della fine del primo tempo, calcio d’angolo dalla sinistra, Bartoloni disegna per la testa di Animobono che salta più in alto di tutti e batte Mari per il vantaggio civitavecchiese, su questo parziale si va al riposo. Nel secondo tempo la trama della sfida si colora sempre più di gialloblù con i ragazzi di capitan Paolini che fanno la partita con personalità e collezionano occasioni da rete clamorose, ne contiamo almeno quattro nitide alla fine del match, tuttavia interventi prodigiosi e i legni della porta avversaria negano la gioia del raddoppio. Si soffre dunque fino alla fine di una partita che continua a rimanere aperta: De Martino salva in mischia un pallone vagante pericoloso, due punizioni dal limite sono le occasioni che guadagna il Cellere ma entrambe terminano sopra la traversa. Al termine dei 7′ di recupero assegnati dal Sig. Cesari di Viterbo, è grande la felicità per i nostri che si stringono in un forte abbraccio al centro del campo, consapevoli di aver conquistato una vittoria molto preziosa. Tre punti pesanti, frutto di un lavoro di squadra totale, successo dedicato al nostro Mister che tutti attendiamo di nuovo sul rettangolo verde, prestazione che ci dà la consapevolezza del percorso intrapreso e di un grande gruppo che ora ha una precisa identità».

