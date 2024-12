Giornata clou nel girone A di Promozione dove domani potrebbe venire scritta la parola fine sul discorso vittoria finale. La regina Sorianese leader con 68 punti davanti a Tolfa a 64 (ma con una partita in più da giocare) e Urbetevere , terza con 61 punti, si gioca il suo primo match point nel derby in programma alle ore 11 sul campo del Ronciglione United. Raggiungendo quota 71 la Sorianese di mister Del Canuto diventa imprendibile per le rivali, in caso di una non vittoria della capolista nel match di domani bisognerà vedere i risultati delle rivali con il Tolfa che gioca sempre alle 11 la trasferta con il Fregene Maccarese e con l’Urbetevere che domani mattina sarà in azione in esterna con un Pescia Romana ormai salvo. Ronciglione privo della sua bandiera Oliva e dello squalificato Onofri nella capolista spicca l’assenza di Cologna, autentico trascinatore dei suoi a dispetto della giovanissima età (è un 2004) nel girone di ritorno. Previsto il pubblico delle grandi occasioni con massiccia invasione della tifoseria sorianese nella vicina Ronciglione. Gli altri confronti di questo terzultimo atto molto importanti anche per definire l’ampia griglia dei playout dal decimo al quindicesimo posto sono i seguenti: domani mattina alle ore 11 Borgo Palidoro-Parioli, Castel Sant’Elia-Canale Monterano con la prima retrocessa e gli ospiti ad un passo dal farle compagnia, Città di Cerveteri-Ostiantica, Santa Marinella-Ostiense. Nel pomeriggio alle ore 17 DuepigrecoRoma-Palocco. Riposa il Tarquinia.

