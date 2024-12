Il trionfo dietro all’angolo per la Sorianese nel girone A di Promozione. Rossoblu in vetta a tre turni dalla fine con ben 4 punti sul Tolfa che ha però una partita giocata in più e quindi due soli match a disposizione e ben 7 punti sull’Urbetevere reduce dal ko interno contro il Santa Marinella e che è letteralmente “crollata” in questo ultimo periodo. Alla Sorianese bastano tre punti nelle prossime tre uscite per arrivare a quota 71 dove diventerebbe irraggiungibile per le rivali visto che il Tolfa può chiudere al massimo a 70 punti e stessa quota per l’Urbetevere che ha tre partite da disputare. Domenica scorsa contro il Cerveteri quadrato e ottimamente preparato la Sorianese ha mostrato carattere, applicazione, calma nell’attendere il gol del vantaggio che sembrava non arrivare mai e che di fatto è giunto in piena zona Cesarini grazie ad una splendida intuizione dalla distanza del suo forte centrocampista Valentini che nonostante una stagione difficile per via di un infortunio si è preso l’onere e l’onore di segnare il gol più importante dell’intero campionato. Mister Del Canuto spegne i facili entusiasmi e invita i suoi a lavorare al meglio per preparare con la massima concentrazione la gara di domenica a Ronciglione. Proprio il Ronciglione United di mister Di Stefano è reduce da una domenica super grazie alla vittoria esterna di domenica sul campo dell’Ostiense con un 5-1 che la mette al riparo da ogni possibile coinvolgimento nell’ampia zona playout. Ronciglione al sesto posto con un punto di vantaggio sul Pescia Romana ed anche per i tirrenici il discorso salvezza è praticamente in archivio. Resta nel “guado” il Tarquinia che ha perso per 3-2 nella trasferta di Palocco e con soli 6 punti a disposizione (nella prossima giornata turno di riposo) diventa complicatissimo poter ambire alla salvezza direttiva. Obiettivo dei tirrenici è quello di cercare di migliorare l’attuale 14esima posizione per giocare il playout tra le mura amiche. Infine ennesimo ko del già retrocesso Castel Sant’Elia battuto per 4-1 dall’Ostiantica, vittoria dell’orgoglio ma retrocessione ad un passo per il Canale Monterano che si è imposto 2-1 sulla DuepigrecoRoma.

©RIPRODUZIONE RISERVATA