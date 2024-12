Un dischetto carico di amarezza per la Sorianese che saluta la competizione della Coppa Italia di Promozione dopo la gara di ritorno dei quarti contro l’Ottavia. Ieri pomeriggio al “Celso Perugini” di Soriano il verdetto è arrivato con i tiri di rigore dopo che al novantesimo le due compagini avevano bissato il risultato dell’andata di 1-1. Reti in un botta e risposta nella prima frazione con i romani in gol grazie a Battaglia al 36’ e risposta cimina con Polidori al 42esimo. Nella ripresa match avvincente ed aperto ad ogni soluzione con una serie di occasioni per parte ma il risultato non è mutato. Inevitabile la lotteria dei rigori senza la disputa dei supplementari come previsto dal regolamento. Dagli 11 metri impeccabili i capitolini con le reti di Cervini, Tocci, Murri, Paloni e Battaglia, per la Sorianese fatale l’errore del suo rigorista numero 1 con Serafini che fallisce il primo penalty, inutili le reti di Cesarini, Oriolesi e Perazza. Sorianese che esce a testa alta dalla competizione ma con tanta amarezza e rammarico. Accedono alle semifinali dopo i match di oggi Ottavia, Fiumicino, Atletico Morena e Polisportiva Città di Paliano.

COPPA LAZIO PRIMA CATEGORIA. In Coppa Lazio Prima Categoria nell’andata degli ottavi di finale grande performance del Pianoscarano che ha ipotecato il passaggio ai quarti andando a vincere per 4-0 sul campo del Soratte per 4-0 con i gol di Malè, Tartaglia, Brandoni e Frugis. Sfida di ritorno mercoledì 13 marzo.

