Al netto delle due gare dei playout di domenica prossima è andato in archivio il campionato di Promozione dove nel girone A il podio è stato confezionato dal primo posto della Sorianese con i suoi 73 punti, davanti a Tolfa seconda a quota 68 e terza posizione per l’Urbetevere a 64 punti con il team romano che è calato vistosamente alla distanza con soli 4 punti ottenuti nelle ultime cinque giornate. Doveroso ricordare le altre regine del calcio laziale di Promozione con l’Fc Rieti che ha vinto con 68 punti il girone B (davanti a Monterotondo a 66 e Riano con 55), al Fiumicino lo scettro del girone C con 69 punti (ha preceduto il Grifone a 63 e la Vigor Perconti con 57), Città di Paliano leader del girone D con 71 punti (secondo lo Sporting Montesacro a 69 e terza il Casal Barriera a 61) ed infine Arce 1923 leader nel gruppo E dove secondo si è classificato il Real Cassino a 67 e terzo il Latina Borghi Riuniti con 50. Sorianese quindi primissima tra le prime visto che in base ai punti ottenuti con la media di 2,28 è la formazione migliore di tutti i team di Promozione del Lazio. Ulteriore nota di plauso per la compagine di mister Del Canuto. Per il resto le provinciali chiudono bene con Pescia Romana e Ronciglione United. Tirrenici sesti dietro alle big con un finale di campionato ad altissimi livelli e traguardo questo sesto posto mai raggiunto nelle cinque precedenti partecipazioni alla Promozione e stagione positiva anche per i cimini del Ronciglione United che da neo promossi hanno chiuso con un nono posto a 42 punti e nonostante il rischio dei playout allargati dal decimo al quindicesimo posto sono stati quasi sempre al di sopra della soglia pericolosa. Ora l’appendice dei playout dove è conto alla rovescia per le sfide di domenica tra Città di Cerveteri e Tarquinia e DuepigrecoRoma-Ostiense. Due si salveranno e due saluteranno la categoria con il Tarquinia atteso dalla delicata e vicina trasferta nel complesso ceretano dove è previsto il pubblico delle grandi occasioni per uan sfida che vale una stagione. Anche Tarquinia si sta mobilitando per sostenere i suoi ragazzi. Questo il messaggio della società: “Tutti a Cerveteri. Prenotati quanto prima, posti limitati. Un atto non dovuto ma voluto, un atto di vicinanza verso tutti i nostri tifosi, un’occasione per concedere supporto e vicinanza al gruppo. Domenica 12 maggio, in occasione della partita che vale la permanenza nel campionato di Promozione, il Tarquinia calcio insieme ad alcuni sponsor che saranno menzionati prossimamente, metteranno a disposizione dei propri tifosi, cinque mini bus (quarantotto posti) con destinazione Cerveteri insieme al biglietto d’ ingresso allo Stadio Enrico Galli. La partenza è prevista dal piazzale antistante lo Stadio Liviano Bonelli per le ore 8.45. Porta con te una sciarpa blugranata e vieni a sostenere con la tua voce la squadra della Città. Chiusura delle prenotazioni venerdì 10 maggio ore 21.00. Al raggiungimento del numero indicato non sarà più possibile partecipare. Per prenotarsi mandare un messaggio WhatsApp (339 7631076 Fabrizio;347 4710545 Duilio). Infine citazione doverosa per i tre team retrocessi del Parioli, Canale Monterano e Castel Sant’Elia ed un augurio per una pronta risalita nel secondo campionato dilettantistico laziale”.

