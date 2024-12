Domani alle 15 la Sorianese ospita l’Ottavia nella gara di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia di Promozione e i rossoblu di mister Del Canuto cercano la qualificazione alle semifinali. Si parte dall’1-1 dell’andata deciso dalle reti di Fondi per l’Ottavia e Serafini per i cimini che lascia i giochi qualificazione apertissimi. Sorianese con il morale a mille vista la grande stagione che la vede in corsa sia per la vittoria finale del girone A di Promozione (seconda ad un punto dall’Urbetevere) e nel percorso della Coppa Italia essendo arrivata nei quarti con buone prospettive per la competizione odierna. Ottavia invece che mette tutte le sue forze su questa competizione visto che nel girone C della Promozione è attardata rispetto alle compagini di alta classifica. Alla Sorianese per accedere al turno successivo basta la vittoria e anche un pareggio per 0-0. In caso di parità per 1-1 la qualificazione verrà deciso dal dischetto con i tiri di rigore, con un 2-2, 3-3, ecc, ecc, saranno i romani a qualificarsi.

