È il giorno della grande festa della Sorianese, team campione del girone A di Promozione. Festa strameritata per la vittoria del campionato arrivata con due turni di anticipo sulla conclusione della stagione. E oggi alle ore 15.30 sarà una festa rossoblu nel pregara e post gara del match tra Sorianese e Santa Marinella in una sorta di passerella per la splendida truppa di mister Del Canuto che ha vinto il campionato con lo score di 23 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte con 70 gol fatti e 33 subiti quando mancano questi due turni. Previsto il pubblico delle grandi occasioni per un “Celso Perugini” esaurito nel voler festeggiare e salutare il trionfo dei ragazzi del presidente Moreno Porta. Penultimo turno che dal punto di vista agonistico sposta i suoi interessi nella bagarre per cercare di evitare i playout allargati o quanto meno vede le compagini coinvolte fare di tutto per evitare di giocare fuori casa lo spareggio salvezza. Già decise le retrocessioni dirette ad appannaggio di Castel San’Elia e Canale Monterano. Nel limbo della zona calda la situazione dall’ottavo al quindicesimo posto è la seguente: Fregene Maccarese 40; Ostiantica 39; Borgo Palidoro 38; DuepigrecoRoma e Ostiense 36; Città di Cerveteri 33, Tarquinia 32; Parioli 31. Praticamente salve Ronciglione e Pescia con i loro 42 punti. Questo il programma completo: alle ore 11 Palocco-Castel Sant’Elia. Ore 15 Canale Monterano-Città di Cerveteri, Ostiantica-Ronciglione, Parioli-Nuova Pescia Romana, Ostiense-Fregene Maccarese, Tarquinia-DuepigrecoRoma, Urbetevere-Borgo Palidoro. Alle 15.30 Sorianese-Santa Marinella. Riposa il Tolfa.

©RIPRODUZIONE RISERVATA