Una sconfitta che ha il sapore dell’incredibile quella subita dalla Sorianese domenica scorsa al Centro Italia contro la Fc Rieti. Un 4-1 difficile da raccontare come ha spiegato al termine del match mister Del Canuto: “Un match stregato, loro hanno tirato in porta tre volte segnando 4 reti e per noi la porta sembrava stregata. Ai miei ragazzi posso dire soltanto bravi perché ci siamo espressi su alti livelli con un’ottima qualità di gioco e facendo sempre noi la partita. E’ andata così, un punteggio passivo pesante e severo e del tutto immeritato per quello che è stato l’andamento del confronto. Guardiamo avanti con estrema fiducia perché è questo che mi suggerisce la bontà di una prestazione altamente positiva”. Sorianese che in classifica scivola dal quinto al settimo posto e aggiorna il suo score a 5 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte con 13 gol fatti e 16 subiti. Adeso si guarda avanti con le gare che attendono i rossoblu da qui sino al termine del girone di andata. Domenica la Sorianese ospiterà la Boreale, poi si recherà a Colleferro, il 15 dicembre ik match interno contro l’Aranova, prima di Natale la trasferta di Civitavecchia e poi alla vigilia dell’Epifania la gara interna contro la Luiss.