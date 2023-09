Gli Snipers TecnoAlt giocheranno in serie B anche nella prossima stagione. Dopo il comunicato della Fisr nel quale la Cv Skating veniva invitata a presentare domanda di ripescaggio per la prossima serie A, è uscita una nuova nota dell’organo federale, dove viene annunciato che l’organico della massima divisione viene ridotto a sole otto squadre, con il solo ripescaggio del Tergeste. Quindi nessuna novità per la formazione di Martina Gavazzi, con la società del presidente Riccardo Valentini che aveva chiesto un po’ di tempo per valutare la fattibilità della serie A per i nerazzurri, proprio per evitare di fare il passo più lungo della gamba.

