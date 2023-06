In attesa di conoscere il nome del nuovo allenatore della prima squadra femminile che l’anno prossimo disputerà il campionato di serie C, in casa Asp si gongola per il successo di Sofia Giulì.

La giovane civitavecchiese da ieri, e fino a sabato, è impegnata con la delegazione del Lazio che parteciperà al Trofeo delle Regioni 2023 a Campobasso.

Il libero classe 2008 proveniente dal settore giovanile della Pallavolo Civitavecchia è stata individuata dai tecnici del CQR Lazio Avalle-Dotto al termine della selezione.

Sofia Giulì si è messa in evidenza nella scorsa stagione come una delle migliori giocatrici della Civitalad, annata poco fortunata ma dalla quale la società ha potuto prendere molti spunti di crescita.

Giulì rappresenta uno dei punti chiave per le prossime stagioni della Pallavolo Civitavecchia.

Tutto questo a conferma dell’ottimo lavoro che la società rossoblu produce nei settori giovanili femminili e maschili.

