Mentre tutto il movimento della Cv Skating è pronto a tifare per le ragazze che saranno impegnate nei Mondiali casalinghi di Roccaraso, che vedranno la presenza della capitana azzurra Veronica Novelli, di Eugenia Pompanin, di Laura Giannini, di Eleonora Raia, di Mara Faravelli, e della giovanissima Gloria Padovan, impegnata anche con la Nazionale Junior, con Francesca Borgi e Aurora De Fazi, c’è una novità che potrebbero riguardare anche gli Snipers TecnoAlt. Infatti la squadra allenata da Martina Gavazzi potrebbe non poter fare affidamento su uno dei suoi ragazzi più rampanti e che sono maggiormente cresciuti negli ultimi anni. Stiamo parlando del classe 2005 Manlio Mandolfo, per il quale si prospetta la possibilità di vivere un’esperienza all’estero nella nuova stagione. Infatti il giocatore sarebbe vicino a passare alla squadra francese del Garches, città che non si trova molto lontano da Parigi e che gioca nel campionato di serie B transalpino. Le trattative saranno ben avviate e si potrebbero concludere in queste settimane. Per Mandolfo, che ha raggiunto risultati importanti sia con l’U18 della Cv Skating, dove ha vinto lo Scudetto nel 2020, che con la prima squadra degli Snipers TecnoAlt, si tratta di un’altra esperienza internazionale, dopo quella vissuta appena qualche giorno fa in Namibia, dove ha partecipato all’Africa Cup, ottenendo il secondo posto, oppure quelle alla Sparta Cup, uno dei tornei più amati dai giocatori di tutta Europa, e con la Nazionale giovanile.

