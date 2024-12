Si chiude a Vicenza, in gara 2 di semifinale promozione, il campionato di Serie B degli Snipers TecnoAlt. Il favoritissimo Vicenza infatti conferma il pronostico, ribadisce la propria potenza d'attacco e vince 8-1 al termine di una partita senza storia. Dopo la grande partita di gara 1, i civitavecchiesi non sono riusciti a rendere la vita difficile ai berici come fatto nel match del PalaMercuri. n rete per i civitavecchiesi Marco Stefani. Si chiude anzitempo quindi la stagione dei civitavecchiesi contro una formazione che ben presto tornerà a competere per i vertici della Serie A.

«Sicuramente non è stata una delle nostre stagioni migliori - afferma il presidente Valentini - per una moltitudine di motivi. Faremo autocritica e cercheremo di risolvere ciò che non ha funzionato al nostro interno e speriamo in un campionato migliore l'anno prossimo. La formula della B di quest'anno non è stata di certo entusiasmante ma io sono un ottimista di natura e quindi rimango convinto che anche dalle stagioni più difficili si possa trovare insegnamento per migliorarsi sempre di più. L'anomalia Vicenza è un qualcosa appunto di molto strano in una categoria cadetta: altro budget, altro livello di gioco, altro potenziale. Meritano altri palcoscenici ed è stato davvero difficile provare a tenergli testa. Ringrazio i nostri sponsor, a partire da TecnoAlt, e tutti coloro che ci hanno aiutato a disputare questa stagione».

I presenti: Eugenia Pompanin, Gianmarco Novelli, Manuel Fabrizi, Manlio Mandolfo, Bernardo Meconi, Ruggero Meconi, Daniele Ceccotti, Michelangelo Tranquilli, Marco Stefani, Alfonso Jerez. Allenatrice: Martina Gavazzi.

