Un cammino inarrestabile quello degli Snipers TecnoAlt nel girone D di Serie C. Sabato sera al PalaMercuri altra larga vittoria, stavolta per 10-0 (2-0 il primo tempo) che conferma il valore dei civitavecchiesi che ancora non hanno subìto un solo gol in campionato. La statistica dei tiri è eloquente sull'andamento della partita: 81 tiri effettuati dai civitavecchiesi (oltre le 10 reti), 1 dai Mammuth Roma.

«Sappiamo bene che il nostro campionato non è questo ma la seconda fase - afferma il presidente/allenatore Riccardo Valentini - e l'andamento delle partite lo dimostra. Dobbiamo comunque migliorare in fase di realizzazione che al momento è il nostro tallone d'achille. Lavoriamo sodo per arrivare pronti alla seconda fase, lì per noi inizierà un altro campionato».

I presenti: Stefano Loffredo, Bernardo e Ruggero Meconi, Daniele e Davide Ceccotti, Francesco Taglioni, Manuel Fabrizi, Gianmarco Novelli, Michelangelo Tranquilli, Luca Tranquilli, Marco Stefani, Alessio Galli.

Sconfitta netta invece per gli Snipers VR3 che domenica in quel di Campomarino (Campobasso) cedono per 9-0 ai padroni di casa del Kemarin. Fino a metà secondo tempo la partita rimane in equilibrio, poi nel finale il dilagare degli avversari.

«Lo abbiamo detto più volte e lo ripetiamo - afferma sempre Riccardo Valentini - per la seconda squadra il risultato non conta. L'obiettivo è far crescere i giovani e dare loro minuti in più, basti pensare che a Campomarino avevamo in rosa solo tre maggiorenni».

I presenti: Francesca Borgi, Davide Trotta, Mattia Padovan, Ailen Acevedo, Manuel Carannante, Leonardo Pistola, Luis Tuduran, Leandro Galioto, Marco Garbetta, Desirè Capodimonte. Allenatore: Riccardo Valentini.

