Un'altra vittoria per gli Snipers Pizzeria Red Carpet e primo posto nel girone della prima fase molto vicino. Grazie al successo domenicale per 4-1 sui Flying Donkeys Empoli i civitavecchiesi si confermano al comando della classifica e domenica prossima avranno l'ultima gara contro il fanalino di coda Gufi Parma.

I toscani organizzano una buona difesa e rendono difficile agli Snipers la via del gol ma la prima frazione termina comunque 3-0 grazie alla doppietta di Daniele Ceccotti e alla rete di Ruggero Meconi. Nella ripresa spazio a tutto il roster, gioco gestito e risultato mai in discussione per il 4-1 finale (quarta rete di Taglioni).

«Volevamo tre punti per puntare al primo posto in classifica e li abbiamo ottenuti - dichiara soddisfatta coach Martina Gavazzi - la partita è stata sotto controllo per tutti i 40 minuti, abbiamo rischiato poco e costruito molto: una buona prestazione dei portieri empolesi non ci ha concesso di andare spesso a segno ma comunque l’intero roster ha avuto spazio e dato il suo contributo».

I presenti: Giulia Mollica, Francesca Borgi, Bernardo e Ruggero Meconi, Emanuele Scotti, Daniele Ceccotti, Leonardo Pistola, Luis Tuduran, Leandro Galioto, Manuel Carannante, Francesco Taglioni, Mattia Cesarini, Aurora De Fazi, Gloria Padovan. Allenatrici: Martina Gavazzi e Laura Giannini.

