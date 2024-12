Tutto facile nell’ultimo impegno agonistico del 2023 per gli Snipers TecnoAlt: al PalaMercuri sabato scorso alle ore 16 sono stati sconfitti con un netto 13-0 i Mammuth Roma, cenerentola del girone di Serie B. Dopo due minuti una doppietta del giovanissimo Ruggero Meconi mette la gara in discesa: da lì in avanti è pura accademia per i nerazzurri che nonostante diverse assenze (capitan Gianmarco Novelli, Elia Tranquilli, Alfonso Jerez, Eugenia Pompanin solo fra i senior) non hanno problemi a macinare gioco ed andare più volte a segno. Cinque reti per Bernardo Meconi.

«Sono molto contento di questo successo - afferma Emanuel Serrano - gli avversari si sono difesi bene ma siamo stati bravi noi a sfondare il fortino. In spogliatoio c’è un bel clima, ripartiamo da qui per vincere più partite». «Partita divertente da giocare - dichiara Alessio Galli - abbiamo avuto modo di sperimentare nuove soluzioni tattiche che in altre partite abbiamo meno modo di sperimentare».

I presenti: Giulia Mollica, Francesca Borgi, Ravi Mercuri, Manuel Fabrizi, Ruggero e Bernardo Meconi, Alessio Galli, Luca Tranquilli, Marco Stefani, Emanuel Serrano, Michelangelo Tranquilli, Alessandro De Fazi. Allenatrice: Martina Gavazzi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA