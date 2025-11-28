Nuovo impegno casalingo per gli Snipers TECNOALT che alle ore 20 al PalaMercuri affronteranno l'Edera Trieste nella nona giornata del campionato di serie A di hockey in line, ultima del girone d'andata della prima fase.

I civitavecchiesi non arrivano al meglio all'incontro: numerose le assenze fra infortuni (di lungo corso e non), influenze last minute, motivi lavorativi ed altro.

Con una rosa ristretta all'osso quindi i TECNOALT cercheranno comunque di spezzare quello zero che tiene fermo il team civitavecchiese all'ultimo posto in classifica.

«L'Edera è una squadra come noi che sta vivendo un momento di difficoltà - afferma il presidente Riccardo Valentini - e purtroppo anche questa volta avremo un roster ben lontano da essere quello completo. Questa però non deve essere una scusante: si scende sempre in campo per vincere e si gioca sempre 5vs5. I ragazzi dovranno essere bravi a fare quadrato e a giocare con intelligenza, oltre che con le capacità fisiche. Mi aspetto una bella partita, equilibrata fino alla fine».

I convocati: Eugenia Pompanin, Francesca Borgi, Gianmarco Novelli, Alberto Faravelli, Marco Stefani, Ruggero Meconi, Elia e Luca Tranquilli, Alessandro De Fazi, Michelangelo Tranquilli. Allenatrice: Martina Gavazzi.

@RIPRODUZIONE RISERVATA