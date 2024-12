Una prestazione maiuscola degli Snipers Pizzeria Red Carpet che in quel di Milano espugnano la formazione di casa, una delle più accreditate alla conquista del titolo under 18 elite, al termine di una partita eccezionale giocata da ogni elemento. I civitavecchiesi arrivano all'appuntamento privi di coach Gavazzi, influenzata, e del portiere titolare Giulia Mollica ma il back up Francesca Borgi non la farà di certo rimpiangere. Fin dalle prime battute il Milano è alle corde con gli Snipers, guidati dalla coppia Giannini-Valentini, bravi a tenere le redini del gioco e impostare i ritmi. I primi ad andare in vantaggio sono i padroni di casa in powerplay ma subito è abile Ruggero Meconi a ristabilire la parità. Nella ripresa continua l'ottima partita dei Pizzeria Red Carpet che si portano sul 2-1 grazie ad una bella combinazione Mendola-Cesarini e poi allungano al 3-1 grazie ad una pregevole rete di Bernardo Meconi. Nel finale assalto Milano ma il match termina 3-2 per i civitavecchiesi. «Non è mai facile vincere in trasferta - afferma il presidente Riccardo Valentini - specie dopo un lungo viaggio come quello per Milano. I ragazzi sono stati perfetti: determinati, ordinati, disciplinati e coraggiosi, in tutti i fondamentali. La vittoria è ampiamente meritata, anzi, il 3-2 ci sta anche stretto ma grazie a questa vittoria possiamo giocarci le chance per il primo posto nel primo round nei prossimi due incontri. La crescita dei ragazzi è esponenziale, non posso che esserne contento».

I presenti: Francesca Borgi, Ruggero e Bernardo Meconi, Daniele Ceccotti, Mattia Cesarini, Emanuel Mendola, Francesco Taglioni, Emanuele Scotti, Leonardo Pistola, Leandro Galioto, Luis Tuduran, Gloria Padovan, Aurora De Fazi. Allenatori: Laura Giannini e Riccardo Valentini.

