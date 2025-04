Una gara da non sbagliare. È quella che spetta domani sera, alle ore 21, agli Snipers TecnoAlt chiamati a non sbagliare un incontro sulla carta semplice in casa dei Mammuth Roma, valido per la quinta giornata della serie B.

Il team capitolino fin qui è sempre stato sconfitto in maniera agevole, sia nella prima fase che in Coppa Italia, ma visto che i TecnoAlt si giocano il passaggio del turno sarà importante non sottovalutare la gara e mettere al sicuro fin da subito il risultato.

«Guai a sottovalutare l'incontro - afferma il presidente/allenatore Riccardo Valentini - lo dimostra il risultato che i Mammuth hanno ottenuto contro il Bomporto, strappando agli emiliani un punto sanguinoso in termini di classifica. Noi dobbiamo puntare ai tre punti, per avvicinarci matematicamente alla qualificazione alla Final Four, dove poi ci giocheremo il tutto per tutto e la promozione in serie A». In formazione assenti Novelli, Fabrizi e Scotti.

