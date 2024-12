Primo ko per la formazione campione d'Italia in carica degli Snipers Pizzeria Red Carpet nella categoria under 18 Elite.

Domenica scorsa sul campo di Empoli è arrivato un ko per 4-3 dopo i tiri di rigore.

Il match è sembrato mettersi subito in discesa per la formazione civitavecchiese che si è portata avanti sul 2-0 ma i toscani, duri a morire, hanno ribaltato l'incontro; nei secondi finali è arrivato il pari di Taglioni.

All'overtime la gara non si è sbloccata e la lotteria dei rigori ha premiato i padroni di casa e tolto l’imbattibilità ai nerazzurri di Civitavecchia.

Queste le parole di coach Martina Gavazzi al termine della contesa: «Partita giocata a viso aperto da entrambe le formazioni e con un buon ritmo, un paio di miracoli da parte del portiere avversario ci portano fino ai supplementari. L'Empoli abbassa il ritmo e riesce a portarla fino ai rigori: ma la traversa dell'ottimo Ceccotti ci nega la vittoria. Comunque portiamo a casa un punto in un campo a noi storicamente non congeniale».

Snipers Pizzeria Red Carpet: Francesca Borgi, Stefano Travaglione, Bernardo e Ruggero Meconi, Daniele Ceccotti, Emanuele Scotti, Leonardo Pistola, Leandro Galioto, Francesco Taglioni, Manuel Carannante. Allenatore: Martina Gavazzi.

