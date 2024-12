Sniperine a valanga nel turno preliminare di Coppa Italia di Vicenza. Domenica, infatti, le ragazze di coach Gavazzi hanno dimostrato il proprio stato di grazia, conquistandosi la finale della Coppa Italia, di cui sono attuale campionesse in carica. Nel primo turno le civitavecchiesi hanno stracciato le neofite dell'Edera Trieste per 14-0, andando a segno con tutto il roster. Nel secondo turno, invece, altra vittoria netta per 6-0 contro le rinnovate Devil Girls Vicenza che nel primo turno avevano sconfitto le Milano Devils.

Grazie a questo doppio successo guadagnata la finalissima di Coppa Italia che si terrà in sede da decidere domenica 2 marzo, ancora una volta contro le rivali di sempre, il Milano Quanta.

«Approdiamo alla finale di Coppa Italia dopo due gare condotte con sicurezza dall’inizio alla fine - afferma coach Gavazzi - un Trieste in versione ridotta ci permette di amministrare il possesso disco e concentrarci sulla costruzione del gol mentre, contro un rinnovato e veloce Vicenza, Pompanin mette una pezza alle poche disattenzioni commesse in fase difensiva. Abbiamo messo in campo due ottime prestazioni che ci fanno ben sperare per il campionato che inizierà ad anno nuovo».

Le presenti: Eugenia Pompanin, Veronica Novelli, Mara Faravelli, Laura Giannini, Eleonora Raia, Letizia Barocci, Gloria Padovan, Martina Mori, Martina Succi, Sara Colonnelli, Aurora De Fazi. Allenatrice: Martina Gavazzi.

