Continua la marcia vincente delle Sniperine nel campionato femminile di hockey in line. Le ragazze di capitan Novelli, targate CRT, continuano il loro cammino di sole vittorie e rimangono in testa alla regular season nazionale.

A Ferrara, domenica scorsa, sono arrivate altre due vittorie dal concentramento di campionato: 1-0 contro il Torre Pellice e 4-1 contro le padrone di casa. Nella prima gara, contro le piemontesi, le CRT partono subito con il piglio giusto ma nonostante le numerose chance la rete non arriva. Il match si comincia ad innervosire ma è capitan Novelli abile a bucare sotto le gambe la bravissima portiera avversaria per l'1-0 che varrà poi i tre punti finali. Nella seconda gara le Sniperine si portano subito avanti 2-0 con le veterane Raia e Faravelli, il Ferrara accorcia sul 2-1 e alza la pressione ma nei minuti finali Mori e Padovan portano il match sul definitivo 4-1.

Ottime le due prestazioni per la 15 enne Francesca Borgi, titolare con sicurezza fra i pali.

«Le ragazze sono state bravissime - afferma il presidente/allenatore Riccardo Valentini - sia perchè non è facile affrontare lunghe trasferte e poi giocare due partite, sia perchè nonostante occupino le ultime posizioni sia Ferrara che Torre Pellice sono squadre coriacee e che volevano muovere la classifica. Sono andate a segno 5 ragazze diverse in due partite e abbiamo lanciato titolare la nostra giovanissima Francesca Borgi: tutti segnali positivi di un gruppo che cresce nella sua coralità e che è destinato a darci soddisfazioni. La Cv Skating punta molto sul settore femminile e siamo contenti di questi successi anche se sappiamo bene che i campionati si vincono ai play off. Puntiamo ad arrivarci nel miglior modo possibile».

Le presenti: Francesca Borgi, Veronica Novelli, Eleonora Raia, Mara Faravelli, Laura Giannini, Martina Succi, Martina Mori, Gloria Padovan, Louise Ciucci, Giulia Buzzi. Allenatore: Riccardo Valentini.

©RIPRODUZIONE RISERVATA