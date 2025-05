Un evento in pieno centro per presentare una nuova realtà locale. È quello che hanno realizzato gli Sky Bikers, in occasione dell’evento di qualche settimana fa a piazza della Vita. Sono proprio i ragazzi a raccontare quanto fatto e spiegare quali sono le intenzioni per promuovere le realtà motoristica nel territorio. «Mi chiamo Kite e sono il fondatore della community degli Sky Bikers – racconta uno dei motori principali del movimento – un sogno diventato realtà. Gli SKY sono gruppo di motociclisti nato ad ottobre 2024 ed in pochi mesi cresciuto superando i 200 membri, tutti provenienti dal centro Italia. I sogni appartengono al cielo e da qui il nome SKY. Gli Sky Bikers sono ormai una realtà che, senza scopi di lucro, si occupa di mototurismo, di eventi del settore e che a breve avvierà anche un progetto di Mototerapia, un servizio di mototurismo gratuito rivolto alle persone che escono da periodi psicologicamente provanti. Un' altro sogno era proprio quello di dar vita ad un grande evento del settore motociclistico e nautico proprio nella città dove la community degli SKY é nata, Civitavecchia. Ho così coinvolto il mio amico Gianluca Celestini e grazie a lui Jader Giraldi (ideatore del Motorplay di Faenza e pilota della Parigi Dakar). Abbiamo cosí formato questo trio nell'intento di dar vita al Motor Play Beach. Sky Bikers si é occupata nello specifico di presentare il progetto e coinvolgere le amministrazioni di Civitavecchia, Tarquinia e Tolfa. Ha come obiettivo quello di portare parte dei grandi marchi ed aziende del settore presenti all'interno della manifestazione. Si è occupata anche del settore nautico delle moto d'acqua, dei kite Surf, Wind surf, Sup, wing foil. Ha organizzato i tour ideati per far conoscere alcune delle bellezze del nostro territorio. Ha organizzato i concerti. Ha coinvolto alcuni Club di zona e la scuola di guida sicura su strada Ride Fullness. Ha coinvolto l'organizzazione di mototurismo off-road Motovunque. Ha ideato per questa occasione lo Sky Bikers Food offrendo ai visitatori alcuni dei prodotti tipici delle nostre zone. Gianluca Celestini ha portato anche lui l'altra parte dei Marchi presenti all'expo. Ha coinvolto il grande Vanni Oddera con i suoi salti mozzafiato del free style Motocross e la Mototerapia. Ha coinvolto il campione Antonio Cairoli ed i campioni di Sup Tommaso e Cecilia Pampinella. Ha organizzato la zona off - Road a S.Agostino. Ha coinvolto altri club storici di zona. Ha coinvolto il Kartodromo La Scaglia, le scuole Safe Rider e 10HP. Jader Giraldi ha messo a disposizione il suo brand Motorplay e la sua organizzazione Zeranta che si é occupata nello specifico della promozione web/social, radiofonica (radio Rai 1) ,dei comunicati stampa e di tutta la parte amministrativa. Ha anche lui portato alcuni dei marchi presenti alla manifestazione ed ha ideato insieme a Gianluca i percorsi Off Road. Questo mix ha generato il Motorplay Beach, un evento che Sky Bikers ripeterà anche nei prossimi anni nell'intento primo di promuovere lo sviluppo commerciale/turistico della nostra Civitavecchia e delle zone limitrofe. Ringrazio in primis i miei due compagni che mi hanno aiutato nella realizzazione di questo sogno, Gianluca Celestini e Jader Giraldi. Il sindaco Marco Piendibene, l'assessore Piero Alessi ed Ismaele De Crescenzo che mi ha permesso di presentare Sky Bikers ed il progetto all'assessore al turismo. Ringrazio tutto il personale amministrativo che pazientemente ci ha assistito nei passaggi burocratici. Ringrazio il comune di Tarquinia che ci ha permesso di utilizzare l'area di S.Agostino ed il comune di Tolfa che si é subito reso disponibile per accogliere uno dei due Tour. Ringrazio i club di zona , gli Etrurian Bikers, gli Old Town Riders, i Black Reapers, gli Mc Rugged e tutti gli altri club. Questi appassionati bikers si sono messi subito a disposizione ed hanno ognuno contribuito alla realizzazione del Motorplay Beach. Ringrazio tutte le altre realtà che ci hanno dato fiducia e che si sono rese disponibili. Grazie anche al fotografo Luca Laudi che con il suo grande talento ha immortalato i momenti piú belli della manifestazione. Infine ringrazio il mio gruppo degli Sky Bikers che ha dato il suo prezioso contributo. Ho sognato questo slogan "Arriva il Mare-Moto" con un intento ben preciso. Il Mare: Il settore Moto Nautico e degli sport acquatici. Moto: Le moto ed il mondo dei motori. Siamo già al lavoro per il Motorplay Beach 2026. Ne vedrete delle belle».

@RIPRODUZIONE RISERVATA