Immensa soddisfazione per il tennista civitavecchiese Simone Agostini, fresco vincitore del torneo 25mila dollari di Hammamet (Tunisia). Il successo è arrivato in doppio, insieme al suo compagno di team Gianluca Cadenasso .

Queste le dichiarazioni a calcio del 26enne: «Gioco con questo ragazzo da quando facciamo la Serie A insieme, praticamente da ottobre e al momento non abbiamo mai perso. Abbiamo fatto tre tornei, due 15mila dollari nelle prime due settimane di gennaio, dove abbiamo fatto semifinale e finale, e appunto il 25mila dollari in Tunisia. È stata una bellissima vittoria: nel primo turno abbiamo battuto le teste di serie numero 3, entrambi 700 in doppio, secondo turno più agevole, in semifinale abbiamo preso due 200 del mondo vincendo 10-8 al tie-break del terzo, in finale abbiamo battuto l’ex 300 al mondo di doppio, l’ucraino Ovcharenko e un ottimo giocatore italiano. Diciamo che finora è stato il torneo più bello della mia carriera. Questo successo ci lancia anche nella classifica del doppio: Gianluca sale 900 del mondo, io arrivo alla posizione 790. Adesso abbiamo tutta la stagione di fronte per migliorare ancora e provare a scalare il ranking. L’obiettivo è di arrivare nei primi 500, in modo da poter giocare qualche challenger».

Due parole anche sul suo percorso nel singolare: «Da settembre ad ora sono andato bene, ho raccolto molti punti che mi hanno riportato alla classifica che mi è sempre appartenuta, l’obiettivo stagionale è di scendere sotto i mille. Adesso testa bassa e massimo impegno nella preparazione propedeutica ai prossimi due tornei ITF che si svolgeranno in Iran».

©RIPRODUZIONE RISERVATA