Pesa la sconfitta di Tolfa, soprattutto per come è maturata, nei minuti finali. Il Cerveteri perde una grande occasione, non è la prima volta che si fa sorprendere nel finale, era successo a Santa Marinella un mese fa. Il dg Discepolo rimane fiducioso.

«Siamo stati battuti a dieci minuti dalla fine, quando stavamo giocando un’ottima partita, combattuta e molto viva -ha detto il dg Discepolo - . Purtroppo dobbiamo fare i conti con una sconfitta che a mio avviso non meritavamo e che ci fa retrocedere al terzultimo posto. Siamo tutte lì, ce la giocheremo anche per la salvezza diretta. Un discorso che vale per tutti. Però posso dire che questa squadra è in salute, lotta e gioca bene. Pertanto credo che avremo molte chance di salvarci, mi auguro evitando i play out».

La formazione cerite si proietta a domenica prossima, al Galli arriva il Parioli, squadra che è precipitata in un mese. Per i verde azzurri è obbligatorio vincere, senza se e senza me.

«Il calendario casalingo è alla nostra portata, è chiaro che dobbiamo sfruttarlo a pieno -continua il dg -. Nelle ultime due gare casalinghe abbiamo lasciato punti a Fregene e Pescia Romana, ma sul campo meritavamo di vincere. Dobbiamo combattere, crederci fino in fondo. Altrimenti la vedo dura, visto che la salvezza diretta è a otto punti».

