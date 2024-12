Si è concluso con una cornice di pubblico numerosa il memorial Sergio Stella, organizzato per ricordare la storica colonna portante del Club 88. Proprio al campo di via Maratona si è disputato l'atto conclusivo della manifestazione, che ha visto il successo di Mauro Pierini, vincitore nella finale per 2-0 contro Giorgio Terracini. «Ringraziamo tutti i partecipanti per la correttezza e lealtà in campo», affermano dal Club 88.

