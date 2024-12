Si conclude l'esperienza di Cristian Trappolini con la maglia de La Pisana. Dopo aver fatto un importante percorso con i romani, che hanno ottenuto l'accesso alla semifinale playoff per andare in serie B. I biancorossi avevano terminato la stagione regolare, nello stesso girone della Futsal Academy, in seconda posizione. Sono stati 28 i gol segnati da Trappolini nel corso della stagione. «Lascio la Pisana, grazie veramente di tutto, una società fantastica - spiega Trappolini - una maglia che pesa veramente tanto e finché non ci sei dentro non si può spiegare. La Pisana ti entra dentro e non esce più. Voglio ringraziare tutti, presidente, mister, staff, soprattutto i miei compagni di squadra è stato un onore combattere con voi ogni sabato. Grazie alla Brigata Di Lorenzo siete una cosa indescrivibile».

