Il piatto forte del turno di Serie C2 è il derby civitavecchiese disputato all’arena Secondiano Cosimi, dove il Quartiere Campo dell’Oro espugna il campo dell’Evergreen per 4-2 al termine di una sfida intensa, combattuta e ricca di colpi di scena. Un successo pesantissimo per i gialloverdi, che vincono in rimonta, superano i gialloblù in classifica e rilanciano con decisione le proprie ambizioni playoff.

L’Evergreen di Fabrizio Fattori parte fortissimo e interpreta al meglio la gara. Al 7’ Mojoli sblocca il match con un contropiede magistrale, concluso con un tiro secco. Il Qco prova a reagire con il possesso palla e al 13’ va vicino al pari con Moretti, ma Simonante salva con la punta delle dita. Al 15’ arriva il raddoppio Evergreen: Paolini disegna un micidiale diagonale dalla destra, con proteste ospiti per un possibile fallo nell’azione. I gialloblù giocano soprattutto in ripartenza, mentre il Quartiere Campo dell’Oro costruisce ma fatica a concretizzare.

Al 24’ l’inerzia cambia: errore grave in uscita dell’Evergreen, Pernelli ruba palla e accorcia con un tiro potente sotto la traversa. Al 27’ il pareggio è firmato da Mondelli, lesto a ribadire in rete su respinta corta di Simonante. Prima dell’intervallo ancora emozioni, con un palo di Mojoli e un salvataggio sulla linea di Pernelli.

Nella ripresa il Qco, allenato da Umberto Di Maio, completa la rimonta. Al 10’ grande schema con Trappolini che serve Saraceno a sorpresa sulla sinistra per il 2-3, poi al 14’ è lo stesso Trappolini ad approfittare di una confusione difensiva per il definitivo 2-4. L’Evergreen prova a rientrare, ma Paolini sfiora soltanto il gol nel finale.

Soddisfatto Di Maio: «Faccio i complimenti ai ragazzi, era una gara complicata perché andavamo a casa loro sotto in classifica e in settimana si è molto chiacchierato. Questo ci ha anche caricato. Sotto 2-0 qualsiasi squadra si sarebbe disintegrata, dopo il timeout non c’è stata più partita. Li abbiamo martellati a livello fisico e atletico, ci abbiamo messo carattere oltre alla tecnica. Dopo il gol di Pernelli solo Qco. È un campionato difficile, ma abbiamo le qualità per dare fastidio alle prime».

«Hanno inciso diverse situazioni su questa sconfitta – dichiara il tecnico dell’Evergreen, Fabrizio Fattori – fino al 2-0 avevamo meritato di stare avanti ampiamente. Poi il regalo del 2-1 ci ha spento, abbiamo riprovato ma ormai era un’altra gara. Dobbiamo continuare a lavorare, la strada intrapresa è quella giusta. Sapevamo che dovevamo fare la partita perfetta e ci eravamo riusciti, poi le cose sono cambiate. Finora avevamo sempre fatto bene in casa, questa sconfitta ci servirà. Il nostro obiettivo non deve cambiare».

In chiave salvezza, muove la classifica ma non soddisfa pienamente il Santa Severa, fermato sull’1-1 dal San Giovanni Evangelista. I neroverdi di mister David Dell’Università sbloccano il match con Maggi e sprecano diverse occasioni per raddoppiare, pagando a caro prezzo il gol subito a 30 secondi dalla fine su portiere di movimento. Un punto che serve, ma che lascia il Santa Severa ancora al penultimo posto.

Trasferta amara, infine, per l’Atletico Civitavecchia, battuto 6-2 a Corchiano. I gialloblù, privi per squalifica di mister Fabrizio Nunzi, Leone, Notarnicola e Fiorentino, pagano un primo tempo disastroso chiuso sul 3-0. Nella ripresa Todaro prova a riaprire la gara con una doppietta, ma nel finale il Corchiano accelera e chiude i conti. «Gara dai due volti – afferma Nunzi – forse è stato il peggior primo tempo della mia gestione. Nel secondo tempo ci abbiamo messo un altro piglio e fino al 25’ eravamo sul 3-2, poi dopo un errore ci siamo sgonfiati. La sconfitta è meritata, ora testa alla Coppa e poi a una trasferta difficilissima».

