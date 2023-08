Si conclude in finale il sogno di Venere Tortora di vincere l’oro ai Mondiali Master di Kumamoto. La Pro Recco, la squadra dove gioca il capitano della Nautilus, ha ceduto per 6-4 alle statunitensi del San Diego. Tanto rammarico per le liguri, che hanno sbagliato ben tre rigori, dopo un percorso nel quale avevano inferto molte goleade alle formazioni avversarie.

Nonostante l'amarezza nell'ultima tornata, resta ricca di sorrisi l'esperienza di Venere Tortora, che per la prima volta ha vissuto un'avventura così lontana da casa.

