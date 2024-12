Si chiude con una soddisfazione, ma anche con un po’ di amarezza, l'esperienza di Asia Ricci al Settecolli. Allo Stadio del Nuoto di Roma l'ondina della Coser Aniene ha raccolto un secondo posto nella finale C dei 200 dorso. L'atleta allenata da Fabio De Santis ha stampato una prova da 2'15"89, a soli sette centesimi dalla vincitrice della prova. Nelle batterie mattutine Ricci aveva terminato in 18esima posizione. Quindi si chiude con tante buone sensazioni l'esperienza dei ragazzi della Coser Aniene in uno degli appuntamenti più importanti della stagione. L’evento si era aperto nella giornata di venerdì con la prima tornata, dove non erano arrivate medaglie, ma c’era stato comunque qualche buon messaggio. Lorenzo Ballarati aveva chiuso le batterie mattutine dei 50 stile libero con il tempo di 22"63 e il 23° posto. Nel pomeriggio il tritone della Nazionale Juniores aveva messo in tasca un secondo posto nella finale C con un 22"58. Finale, ma in questo caso B, per Asia Ricci, che prima ha ottenuto un 12° posto nelle batterie con il crono di 29"18 e poi si è posizionata sesta nella finalina fermando il tempo sul 29"16, che è il suo nuovo personale. I piccoli Esordienti B della Coser sono andati a fare il tifo per i loro beniamini, a cui hanno dimostrato la loro vicinanza. «Sono soddisfatto dei ragazzi in questa prima giornata - spiega il tecnico Fabio De Santis - dove si sono imposti, nonostante i tanti stranieri partecipanti». Passando alla seconda giornata, è stato un sabato nel segno delle finali C per i ragazzi della Coser Aniene. Asia Ricci aveva conquistato la seconda posizione nei 100 dorso con il tempo 1'02"89, di poco distante dal 1'02"66 delle batterie, dove aveva chiuso 17° nella classifica generale. Lorenzo Ballarati aveva conquistato il quarto posto nei 100 stile libero con il tempo di 50"18, nella quale aveva tutti avversari minimo quattro anni più grandi di lui. Nelle batterie il tritone aveva concluso in 49"77. Non è riuscito a qualificarsi alle finali Damiano Melis, che si è classificato nella top 30 con il suo 2'04"50 nei 200 farfalla.

©RIPRODUZIONE RISERVATA