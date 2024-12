QUI SERIE C2. Cattive notizie per il terzetto viterbese partecipante al campionato di calcio a cinque regionale di serie C2 girone A. Quando mancano soltanto cinque giornate alla conclusione della stagione regolare è vicinissimo alla retrocessione diretta il team dell’Etruenergy Vignanello fanalino di coda con soli 8 punti al suo attivo e con un ritardo di ben 9 lunghezze dalle compagini che la precedono e che sono a quota 17 Virtus Monterosi e Progetto Futsal e poi a 18 c’è il Futsal Ronciglione e a 20 il Valentia. Aria di playout per le altre due viterbesi per le quali diventa importantissimo il turno di domani con il Monterosi atteso alle 15 dal match casalingo con il Valentia mentre il Ronciglione giocherà alle 16 sul terreno del Facility Center Roma, terzo in graduatoria con 29 punti alle spalle della capolista Pro Calcio Cecchina leader con 41 punti e che precede il Bracelli a 34. Domani alle 16 l’Etruenergy Vignanello ospiterà invece l’Ulivi Village, quinta con 27 punti ed in corsa per i playoff riservati a seconda e terza.

QUI SERIE D. Musica diversa invece nel campionato di serie D girone B dove il primato parla in “viterbese” con il Falisca Futsal capolista del girone B con 35 punti davanti alla coppia Atletico Civitavecchia e il Casale di Roma a 29. Campionato più che onorevole anche per il Futsal Corchiano al sesto posto con 23 punti e per lo Sporting Club Thule ottavo e che nell’ultimo turno si è preso la gioia di andare a vincere nella difficile trasferta contro il Casale di Roma. In questo fine settimana il campionato di serie D osserva un turno di sosta.

