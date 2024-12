QUI SERIE C1. Ancora a Roma, ancora sul campo de La Pisana, con tanti ricordi negativi nella mente. Sarà un ritorno in campo per la Serie C1 non certamente semplice per la Futsal Academy, di scena domani pomeriggio sul campo della squadra che è al timone del girone B. Infatti solo lunedì scorso il quintetto di Vincenzo Di Gabriele ha giocato sul parquet de La Pisana e i risultati non sono stati certamente soddisfacenti, in quanto è giunta una sconfitta per 10-0, che quasi sicuramente costerà l’eliminazione dal torneo. Ma i civitavecchiesi non possono rimuginare su quello che è accaduto lunedì e devono dare una prova di riscatto, anche per non perdere ulteriore terreno dalla vetta, che attualmente è distante otto lunghezze, mentre per quella playoff il ritardo è di -2. Non sarà affatto semplice fare punti contro La Pisana, proprio per la caratura tecnica che ha a disposizione, ma la Futsal Academy deve provare quella inversione di tendenza, che il successo nei confronti del Santa Gemma aveva fatto assaporare. Anche questo sabato non ci sarà Proietti, che deve ancora scontare una giornata di squalifica. Da valutare la situazione di Trappolini, che si è infortunato lunedì, con i civitavecchiesi che sperano di recuperarlo. «La difficoltà della partita è altissima - dichiara mister Vincenzo Di Gabriele - sappiamo che dobbiamo dare tutto quello che abbiamo in questo momento per riuscire a non fare una figuraccia. Sono certo che i ragazzi daranno tutto per provare a fare punti».

Giocherà alle 15 anche il Santa Severa, che ospiterà al campo dell’Uliveto il Tc Parioli, un’altra delle squadre che ha giocato un brutto scherzo alla Futsal. Difficile pensare ad un esito positivo per i neroverdi, che devono comunque provarci per spezzare quello “0” in fondo alla classifica, altrimenti sarà dura pensare ad un mercato di dicembre con dei colpi per recuperare una situazione che sembra sempre più complicata. La Pisana-Futsal Academy sarà arbitrata da Enrico Baratta di Ciampino e Mirko Rughetti di Aprilia, con il ruolo di cronometrista che sarà di Luca Paone di Roma 1. Per dirigere Santa Severa-Tc Parioli sono stati designati Marco Pierangeli e Diego Colella, cronometrista Claudia Lozzi. Tutti appartengono alla sezione di Roma 2.

QUI SERIE C2. Passando alla Serie C2, l’incontro di cartello è sicuramente quello che si disputerà a Roma, con l’Atletico Civitavecchia che farà visita al District Seven. La classifica vede gli avversari in cima al campionato, con un punto di vantaggio proprio nei confronti del quintetto di Simone Tangini, pronto a fare lo scalpo per continuare a vivere una stagione di altissima classifica. Lo stop dello scorso sabato contro l’Eventi Futsal ha lasciato un grosso rammarico per il gruppo gialloblu, che voleva continuare a rimanere in cima al girone B, regalandosi un percorso diverso a quanto si era paventato prima del via della stagione. «Siamo acciaccati ma abbiamo tanta voglia di riscatto - dichiara il presidente dell'Atletico Ermanno Muneroni - arriviamo da una partita in cui meritavamo quantomeno il pareggio. Divertiamoci con voglia di vincere e di stare nel gruppone di testa. Stiamo facendo un bel percorso anche in Coppa. È un obiettivo in cui crediamo molto, siamo fiduciosi. Per domani mister Tangini disegnerà un quintetto all'altezza in grado di provare a conquistare i tre punti.

Deve assolutamente vincere il Quartiere Campo Oro, che domani alle 18 riceverà al Vittorio Tamagnini la Virtus Anguillara. Non può fare altrimenti la squadra di Umberto Di Maio, per la quale c’erano gigantesche aspettative dopo un’estate di fuochi d’artificio, nel vero senso della parola, ma che, fino ad ora, di soddisfazioni ne ha raccolte veramente poche. I lacustri non sono certo un avversario semplice, ma Bellumori e compagni hanno le qualità per prevalere e dare il via alla caccia ai posti che contano. In caso di risultato negativo, il Qco sarà ancora più impelagato in una zona playout che rappresenta del clamoroso per una società che si è dimostrata molto ambiziosa. Saranno ancora squalificati Nistor e Pernelli, che, quindi, non potranno scendere in campo. «Non arriviamo bene a questa importante partita - dichiara mister Umberto Di Maio - Moretti non si è allenato per tutta la settimana. Mancini ha passato questi ultimi giorni a fare terapia, sempre per un problema alla gamba. Giovani è affaticato dopo un anno di stop, non so se può giocare. Per tutti e tre sto aspettando l'ok del fisioterapista. La fortuna non ci sta aiutando, rischiamo di rimanere senza cinque giocatori. Dobbiamo comunque vincere, ma affrontiamo una squadra forte, che nel recupero è andata a imporsi sul campo del Fabrica. A livello tecnico sono molto bravi». District Seven-Atletico sarà arbitrata da Angelo Marzullo della sezione di Roma 1, mentre per Quartiere Campo Oro-Anguillara sarà in campo Alessandro Gatto, anche lui appartenente alla sezione di Roma 1.

©RIPRODUZIONE RISERVATA