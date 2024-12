Secondo successo di fila per DCL Edilzia Ladispoli che batte, in una gara intensa, Don Bosco per 105-101.

Un punteggio finale che la dice lunga sullo spessore della gara, che ha vissuto momenti belli e interessanti, con le due squadre che hanno avuto gli attacchi molti prolifici.

Gara divertente e dal punteggio altissimo fin dalle prime battute, ospiti avanti nella prima metà di gara ma con la squadra di coach Russo pronta a rispondere colpo su colpo e sotto di soli 4 punti all'intervallo sul 48-52; non cambia il copione nella ripresa con il Borgo Don Bosco sempre avanti ma Ladispoli che non lascia scappare gli avversari, la partita diventa tiratissima nell'ultimo quarto con le due squadre appaiate sul 90-90 negli ultimi 5'.

Taraddei e Parlato consentono ai padroni di casa di mettere il naso avanti, Barban mantiene il Borgo Don Bosco in partita fino all'ultimo ma ancora Parlato mette la parola fine ad un match bellissimo in cui va sottolineata la prova super di Galan autore di 29 punti per la DCL Edilizia BKL Ladispoli Rim.

La spunta la squadra di coach Russo, il quale al termine della gara ha fatto alcune riflessioni.

«Bene la vittoria, ma dobbiamo migliorarci in difesa, dove ancora vedo qualche incertezza. È una vittoria che ci fa ben sperare, andiamo cauti, dobbiamo essere più concreti - ha riferito l'allenatore tirrenico».

Due punti che consentono ai giallo neri di avvicinarsi nei piani alti della classifica.

«Vogliamo fare il nostro, stiamo lavorando bene e ci metteremo il massimo per arrivare ai playoff . È chiaro che la strada è insidiosa, abbiamo avversari nelle prossime sfide - ha concluso il tecnico della DCL Ladispoli».

Parziali: 25-27; 23-25; 27-24; 30-25.

DCL Edilizia BKL Ladispoli Rim: Norcino 15, Trebbi 6, Parroccini, Nizza 11, Galan 29, Garbini 7, Masropietro 2, Taraddei 19, Parlato 16. Allenatore: Russo.

Borgo Don Bosco: Telesca 5, Pallone 6, Taurchini 12, Barban 23, Garattini n.e., Ghirlanda 3, Renzi 6, Ruggeri, Dini 10, Amendola, Bellantonio 17, Capasso 19. Allenatore: Spinelli.

©RIPRODUZIONE RISERVATA