Seconda sconfitta consecutiva per la Ste.Mar 90 Cestistica nel campionato di serie C. A Roma i rossoneri sono stati battuti di misura da Borgo Don Bosco, che si è imposto per 69-68. C’è tanto dispiacere per quel che riguarda il quintetto diretto da coach Francesco Casadio, rimasto a contatto per tutti e 40 i minuti contro una delle squadre che è partita meglio nella nuova divisione interregionale. Ma alla fine, negli ultimi minuti, i civitavecchiesi non sono riusciti a trovare i canestri che gli servivano per prevalere ed ora devono fare i conti con il secondo stop consecutivo, dopo quello del sabato precedente contro Ladispoli Cerveteri nel derby del PalaRiccucci.

Ora serve ritrovare le energie giuste per invertire la rotta, già dal match casalingo di sabato prossimo contro Vigna Pia. Tornando all’incontro con Borgo Don Bosco, spiccano i 14 punti realizzati da Price e Paterlini.

Parziali: 17-19; 22-22; 21-17; 9-10.

Borgo Don Bosco: Telesca 7, Pallone, Taurchini 9, Barban 13, Garattini n.e., Ghirlanda n.e., Renzi 8, Ruggeri, Dini 10, Amendola, Bellantonio 6, Capasso 16. Allenatore: Spinelli.

Cestistica Civitavecchia: Price 14, Campogiani, Rizzitiello, Corneo n.e., Pierleoni 10, Gianvincenzi 2, Paterlini 14, Maeorg 11, Bottone 7, Spada 10. Allenatore: Casadio.

