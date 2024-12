VITERBO – E’ volata per la conquista del titolo d’inverno nel girone A della Seconda Categoria, giochi invece già fatti nel gruppo B. Nello scorso fine settimana si sono giocate le sfide della penultima di andata. Nel girone A sfida a due tra la capolista Pro Alba Canino leader con 27 punti e l’inseguitrice Aurora Querciaiola che la tallona ad una lunghezza. Nell’ultimo turno entrambe hanno vinto le loro sfide interne soffrendo oltre quello che si poteva immaginare alla vigilia. La Pro Alba Canino in rimonta si è imposta sullo United Alta Tuscia per 3-1 con reti di Marras, Venanzi e Bonaventura mentre l’Aurora Querciaiola ha regolato 3-1 l’indomita Robur Tevere con un’autorete e gol di Petretti e A. Taratufolo. Al terzo posto il Gradoli corsaro a Proceno per 2-1 e che ha raggiunto a quota 21 punti la Vigor Acquapendente che non è andata oltre lo 0-0 nella trasferta contro la Virtus Marta. A completare il quadro il blitz esterno del Farnese per 3-2 a Castiglione e la vittoria interna della Virtus Acquapendente per 3-1 contro lo Sporting Bagnoregio. Ha riposato l’Onano. In coda restano agli ultimi tre posti nell’ordine lo United Alta Tuscia (7), Robur Tevere (5) e Proceno (4). Questi i match dell’ultima giornata di andata: sabato 20 gennaio alle 14,30 Gradoli-Castiglione, Farnese-Pro Alba Canino e United Alta Tuscia-Marta, alle 15 Vigor Acquapendente-Onano Sport e Sporting Bagnoregio-Aurora Querciaiola. Domenica alle 14,30 Robur Tevere-Proceno. Riposa la Virtus Acquapendente. Nel girone B continua a volare la Vicus Ronciglione che si è imposta per 2-0 nel derby interno contro il Calcio Sutri confermando il + 8 sull’Atletico Monteromano passato per 5-0 sul terreno della Vejanese. Terzo posto del Dm 84 Cerveteri corsaro per 1-0 a Formello. Pareggio per 2-2 in Virtus Caprarola-Calcio Tuscia e si mette male per la cenerentola Tre Croci ferma a 2 punti dopo la sconfitta per 2-0 contro il Sassacci. Hanno riposato Vasanello e Vis Bracciano. Queste le gare dell’ultima di andata, sabato 20 gennaio alle 14,30 Calcio Sutri-Caprarola e Tre Croci-Formello, alle 14,45 Atletico Monte Romano-Sassacci. Domenica alle 11 Dm 84 Cerveteri-Vis Bracciano e alle 15 Calcio Tuscia-Vejanese. Riposano Vicus Ronciglione e Vasanello