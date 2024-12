Si torna a giocare e fari puntati nell’edizione odierna sul girone A della Seconda Categoria giunto alla decima giornata di questo week end. Al comando l’imbattuta formazione del Farnese che comanda con un punto di vantaggio sul Grotte Santo Stefano, tre lunghezze sulla Vigor Acquapendente, quattro sul Tarkna Tarquinia e otto sul Castiglione Calcio che hanno allungato in classifica. Domani è in arrivo la super sfida tra Tarkna Tarquinia e Farnese che sono le uniche squadre imbattute del girone A. Occasione per i tirrenici di accorciare sensibilmente sulla capolista che sinora è stata a dir poco perfetta. Per le inseguitrici gare casalinghe con il Grotte Santo Stefano che domani alle 14,30 giocherà il derby a domicilio contro il Castiglione Calcio mentre la Vigor alle 15 se la vedrà sul suo campo in un altro derby contro il malmesso Proceno. Le altre gare che vanno a completare il programma di questa decima di andata sono domani alle 14,30 Gradoli-Onano Sport Calcio, Piansano-Sporting Bagnoregio, Robur Tevere-Vasanello e Virtus Marta-Virtus Acquapendente.