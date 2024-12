Si è conclusa con un grande successo la Coppa Italia Fiams, organizzata dall’Ikta Italia di Massimo Brizi, in collaborazione con la Libertas, alla palestra della scuola Carducci a Santa Marinella. Pubblico delle grandi occasioni, con incontri di kick boxing, free Boxing, k1 e Muay thai, con 200 atleti provenienti da tutta Italia.

Presenti anche gli atleti locali. Per l'Ikta Gym Civitavecchia vittorie per Federica Castagnari, Emanuele Valentini, Tiziano Perugini, Ivan Profumo, Roberto Petretti. Pareggio per Fadli Zaccaria, Edoardo De Benedictis, Serena Silvestri, Maila Hang, Armando Fantozzi, Manuela Plugarsu. Per l'Ikta Gym Tolfa sconfitta di misura per Luigi Fanelli.

«Sono soddisfatto per la velocità di svolgimento di tutto l'evento – afferma Massimo Brizi – ma soprattutto per i tanti complimenti da tutti gli istruttori presenti per la riuscita. Un grazie doveroso al caro Marcello Giannini, Lucian Tuduran, al sindaco Pietro Tidei, ad Antonio Giacomini, Enzo Di Pietro, Enzo Di cesare, Miriana Rinaldi, Giuseppe Quadrani e a tutti gli istruttori presenti che si sono dimostrati professionali, e al caro Presidente FIAMS Simone Falcini. Ora tutti concentrati sull'evento internazionale più atteso dell'anno The best of the best Ikta 2024 con cinture in palio,che si preannuncia straordinario».

«Siamo estremamente felici - hanno dichiarato il Sindaco e la consigliera Ferullo - di aver visto così tanti appassionati riempiere la palestra Carducci. Una struttura sportiva che può ospitare questo genere di iniziative grazie ai recenti lavori di ristrutturazione e adeguamento, così come sta avvenendo per il vicino Palasport Enzo De Angelis».

