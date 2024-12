Al Bonelli (domani alle ore 14.30) arriva la Polisportiva Ostiense in uno scontro diretto importantissimo per la salvezza. Un Tarquinia reduce dalla brutta prestazione sul campo dell’Urbetevere.

«Sono quelle partite che nascono male e finiscono peggio - spiega mister Ercolani - è successo un po’ di tutto ma ciò che non va giustificato è l’atteggiamento remissivo che abbiamo avuto nel primo tempo. Questa domenica abbiamo subito l’occasione di rifarci, affrontiamo una squadra scorbutica in grado di mettere in difficoltà chiunque. Noi dovremmo essere bravi tatticamente a sfruttare le situazioni che si verranno a creare». Si avvicina il mercato ma mister Ercolani non vuole sentirne parlare. «Abbiamo tre partite prima di dicembre ed il mio compito è quello di lavorare per ottenere il massimo dei punti. Dobbiamo ragionare partita per partita senza fare programmi a lunga scadenza».

Rispetto a domenica rientrano in gruppo Marconi, Manzari e Iannilli, da valutare all’ultimo le condizioni di Mazzoni e di Esposito.

Arbitra Matteo Amato di Tivoli coadiuvato da Leonardo D’Andrea di Viterbo e Marius Ciprian Mocanu di Roma 1.

Tra le file rossoblu convocati Del Duchetto, Di Camillo, Gibaldo, Marconi, Marzi, Mazzoni, Suriano, Ionta, De Santis, De Angelis, Manzari, Marzoli, Iannilli, Esposito, Jacopucci, Marin, Raffaelli, Rosati, Ciurluini, Gallina, Elisei, Pugliese.

