Stop per la Cadetta dell'Ipertecnica Centumcellae nella seconda fase di Promozione. A Monterotondo I ragazzi di Mauro Mancini hanno ceduto per 19-10 contro la Roma 2020. Una sconfitta non accolta negativamente dai biancorossi, che si sono presentati nella vasca eretina senza cinque giocatori titolari. Quattro reti di Carnesecchi, doppiette per Casano e Puppi. Ancora una serata in porta per il giovanissimo Francesco Paoletti, sempre più protagonista del contesto senior nonostante abbia solamente 14 anni.

@RIPRODUZIONE RISERVATA