Battuta d'arresto preventivabile per la Nc alle Naiadi contro la capolista Pescara nel campionato di serie B. L'incontro è terminato sul 15-10 per i delfini.

I ragazzi diretti da Aurelio Baffetti hanno tenuto testa agli abruzzesi solo nel primo quarto, ma dal secondo non c'è stato niente da fare per contendere la vittoria alle calottine bianche. Le parate di Visciola e l'incisività di Calì non sono bastate per tentare il recupero, anche perché i rossocelesti hanno dovuto fare i conti con l'espulsione di Romiti.

Quindi sempre problematica la situazione di classifica per la Nc, che nelle ultime battute dovrà provare a guadagnarsi la miglior posizione possibile. In ballo c'è anche la possibile retrocessione in serie C.

Se, da una parte, la Canottieri Lazio continua a faticare nel muovere la classifica, rimanendo comunque a -1 dal Civitavecchia, dall’altra c’è il fanalino di coda Rari Nantes Vis Nova che continua a dare segnali importanti di risveglio, come dimostra il pareggio per 9-9 nella vasca del Villa York.

Questo significa che la Nc ha solamente due punti di vantaggio sull’ultima posizione, che costringe alla retrocessione diretta e all’ultima giornata ci sarà lo scontro diretto a Monterotondo. Vittoria senza problemi per l'Ipertecnica Centumcellae nel campionato di serie C.

Al PalaGalli i biancorossi hanno sconfitto per 20-3 i sardi della Luna. Una gara davvero con poco da dire, nella quale i ragazzi di Roberto Barbaro sono riusciti a primeggiare sin dalle prime fasi e poi hanno allungato il margine.

Ora c'è da attendere le prossime partite, nelle quali si capirà se i civitavecchiesi potranno ancora essere in lizza per i playoff.

