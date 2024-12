Sconfitta incredibile per la Ste.Mar 90 Cestistica Civitavecchia che cede per 73-71 sul parquet di Frosinone. Cinque secondi alla fine, 71 pari e tiro libero per la Stemar. Tiro sbagliato, rimbalzo dei padroni di casa che lanciano un loro giocatore completamente e inspiegabilmente solo sotto al canestro rossonero: appoggio semplice semplice al suono della sirena e partita che si conclude sul 73-71 per i padroni di casa.

