Nel basket a Ladispoli, c'è una stracittadina che negli anni ha assunto i connotati di una partita vera. E la sfida tra BKL e DInamo, campionato di serie D, in programma domani alle 18 al PalaSorbo. Le due squadre, quando siamo alla secondi di campionato arrivano scottate dal pessimo esordio in campionato, due sconfitte cocenti ma profondamente diverse. La Dinamo Pallacanestro è stata surclassata in casa dal Basket Primavalle offrendo una mediocre e passiva prestazione, il Basket Ladispoli è stato capace di perdere sul parquet della SS Lazio dopo essere stato in vantaggio di una dozzina di punti a pochi minuti dalla fine. In settimana i coach hanno preparato minuziosamente la stracittadina, entrambi potranno schierare gli americani avendo risolto i problemi di tesseramento internazionale, potrebbe scaturire un match spettacola ed emozionante. Le rispettive dirigenze invitano i tifosi alla calma per trascorrere una domenica di sano sport.

«Il derby non è una partita come le altre – commenta Massimo Albano, presidente del Basket Ladispoli – in città si respira l’aria della grande attesa. Vogliamo vincere sia per regalare una soddisfazione ai nostri tifosi, sia per riscattare l’amara sconfitta con la SS Lazio dove abbiamo gettato via la vittoria nel finale. Domenica pomeriggio dovrà essere una festa dello sport, tutti i riflettori saranno accesi sul palazzetto di Ladispoli, invitiamo i tifosi a gremire la tribuna ed applaudire i vincitori. La squadra è carica, sente la delicatezza della sfida, il Basket Ladispoli è pronto per il derby». In casa Dinamo ribolle la passione, sugli spalti sono previsti 300 spettatori. «Prima di tutto che vinca lo sport, poi il migliore, che spero sia la Dinamo - ha concluso il presidente Luigi Fois».