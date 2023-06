Ai campionati italiani di scherma, categorie Gold e Silver, l’atleta di Cerveteri Daniele Stirpe s’è laureato campione nella disciplina della sciabola. Il portacolori della Virtus Scherma Roma Lame Tricolore ha mostrato grinta, tecnica e testa, arrivando a superare schermidori di spessore. La lotta per i diversi titoli si è giocata all’ultima stoccata e Daniele Stirpe è riuscito a vincere nella sua categoria, la Silver. Il percorso è stato netto e lo schermidore ha trionfato vincendo il primo match per 15 punti a 11, migliorandosi in finale dove ha lasciato solo 9 punti al proprio avversario. In entrambi i casi Stirpe si è scontrato con atleti livornesi.

«È stata una gara intensa. Non pensavo di farcela -ha detto Stirpe - anche se mi ero preparato bene, allenandomi con continutà. Spero che questo successo sia fondamentale per il futuo, dal momento che mi attendono sfide particolarmente indidiose, che voglio concludere da vincente».

