Le porte della gabbia si aprono per Daniele e Valentina Scatizzi pronti a dare il massimo, oggi, a Glasgow in Scozia nei PFL Europe playoffs.

Un appuntamento da non perdere per gli appassionati delle MMA italiane, e non solo, con due atleti di Cerveteri che daranno battaglia per conquistare il proprio posto nella PFL Championship.

Daniele, al peso 154,2 libbre, combatterà contro Jakub Kaszuba polacco molto forte con un record di 12 vittorie e 0 sconfitte, nonché vincitore della scorsa edizione del torneo PFL. Un match preparato con cura da Daniele Scatizzi tra Irlanda, dove si allena e combatte per la SBG di John Kavanagh (il coach di Conor McGregor), e Italia con il team Aurora di Lorenzo Borgomeo.

Umiltà, dedizione e passione lo hanno reso uno dei fighter di mma più amati del panorama italiano. Sua sorella Valentina segue le orme del fratello, come hanno raccontato in un simpatico documentario realizzato dalla PFL in occasione dell’evento, e combatterà nello stesso evento al peso di 125 libbre contro Shanelle Dyer, inglese con un record di 5-0.

Peso fatto, partita la ricarica e questa sera a partire dalle 17 sarà possibile sostenere Daniele e Valentina Scatizzi nella scalata ai PFL Europe playoffs 2024. L’evento sarà trasmesso live su DAZN.

©RIPRODUZIONE RISERVATA